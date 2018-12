Regio’s op miljoenenjacht

Carola Schouten Ⓒ ANP

Jackpot in Rotterdam-Zuid afgelopen donderdag: 130 miljoen euro. Een dag later is het raak in Eindhoven: óók 130 miljoen. Niet de Staatsloterij deelt uit, maar het kabinet. Daar blijft het niet bij: minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) mag bijna 1 miljard over het land uitstrooien om ’regionale knelpunten’ aan te pakken. En dat is te merken aan het Binnenhof: lobbyisten zijn op miljoenenjacht!