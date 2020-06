’Pedo in Maddie-zaak ook verdacht van moord Duitse tiener’

Ⓒ Bild

De Duitse Carola Titze werd in 1996 op 16-jarige leeftijd dood gevonden in het Belgische De Haan. De zaak werd nooit opgehelderd, maar de naam van Christian Brückner, verdachte in de Madeleine McCann-zaak, is nu ook hier gevallen, zo meldt VTM Nieuws.