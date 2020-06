’Pedo in Maddie-zaak verdacht van moord Duitse tiener en vermissing 6-jarig jongetje’

Carola Titze werd in 1996 op 16-jarige leeftijd dood gevonden in het Belgische De Haan. De zaak werd nooit opgehelderd, maar de naam van Christian Brückner, verdachte in de Madeleine McCann-zaak, is nu ook hier gevallen, zo meldt VTM Nieuws.

Op 11 juli 1996 wordt het zwaar verminkte lichaam van Carola gevonden in de duinen. Een paar dagen eerder was ze nog winkelend gezien. Kort daarna wordt een Duitse jongen als mogelijke verdachte aangemerkt, aangezien hij veel contact had met Carola en ze samen in een discotheek waren gezien.

Er werd een robotfoto gemaakt, maar de jongen werd nooit geïdentficeerd. Nu wordt gesteld dat er veel gelijkenissen zouden zijn met Brückner. De pedo is nu 43 jaar oud, in 1996 zou hij 19 zijn geweest, maar een paar jaar ouder dan Carola destijds.

Het onderzoek naar de moordenaar van Carola werd in 2016 stopgezet, maar er wordt nu toch gekeken of Brückner als verdachte kan worden aangemerkt.

René Hasee

De zesjarige Duitse René Hasee was in juni 1996 op vakantie met zijn familie in het Portugese, Aljezur, zo’n 40 kilometer van Praia da Luz, waar Madeleine verdween. De jongen werd voor het laatst gezien toen hij voor zijn moeder en stiefvader vooruit rende op het strand. Hij raakte uit het zicht en ze zagen hem nooit meer. Het enige wat werd teruggevonden waren zijn kleren op het strand.

Brückner was vanaf 1995 regelmatig in de Algarve te vinden.

Recheurcheurs hebben voor het eerst in twintig jaar contact opgenomen met de familie van René, zo meldt de Daily Mail. Ze gaan de zaak opnieuw onderzoeken. „Er kan een connectie zijn”, aldus de vader van het jongetje.

Brückner wordt ook nog verdacht van het verkrachten en beroven van een 72-jarige oma in het Portugese Praia da Luz en het ontvoeren en mogelijk vermoorden van de 5-jarige Duitse Inga.