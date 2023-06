Meer dan veertig doden na aanval op middelbare school Oeganda

De aanvallers hebben een nog onbekend aantal studenten ontvoerd. Acht anderen zijn zwaargewond geraakt en liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De aanvallers hebben volgens de politie ook een slaapzaal in brand gestoken en voedsel gestolen. De autoriteiten vermoeden dat rebellen van de Allied Democratic Forces (ADF) achter de aanval zitten.

De aanval vond plaats in de stad Mpondwe, op minder dan twee kilometer van de grens met Congo. De aanvallers zijn vervolgens gevlucht naar het Virunga National Park in Congo, dat regelmatig als toevluchtsoord wordt gebruikt door milities.

Van de ADF wordt aangenomen dat ze banden hebben met de Centraal-Afrikaanse tak van terreurgroep Islamitische Staat. De Oegandese minister van Defensie heeft laten weten dat soldaten de aanvallers achtervolgen „om de ontvoerden te bevrijden en de groep te vernietigen.”

De ADF voeren wel vaker aanvallen uit op scholen. De grootste dateert van 1998, toen de rebellen tachtig studenten vermoordden en nog eens honderd anderen ontvoerden.