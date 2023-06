’Weerzinwekkend’ bloedbad op school Oeganda, aanvallers gelieerd aan IS

Zeker 25 van de doden zijn volgens een overheidsvertegenwoordiger „studenten van de school, van zestien jaar en ouder.” De aanval vond plaats in het stadje Mpondwe, op minder dan 2 kilometer van de grens met Congo. De autoriteiten vermoeden dat rebellen van de Allied Democratic Forces (ADF) erachter zitten.

De aanvallers gingen meedogenloos te werk en hebben volgens de politie de slaapzalen van de leerlingen in brand gestoken. De mannelijke studenten kwamen vast te zitten in hun slaapzaal en een aantal van hen verbrandde levend. De meeste meisjes konden wel uit hun vertrek ontsnappen, maar werden daarna door de rebellen aangevallen met machetes en geweren. Voor hun vertrek hebben de rebellen ook nog een winkel bij de school geplunderd. Toen de hulpdiensten arriveerden troffen ze de school in vlammen aan, met lichamen verspreid over het hele terrein.

Minister Wopke Hoekstra spreekt op Twitter van „weerzinwekkende berichten.” Nederland is volgens de bewindsman bereid om waar nodig assistentie te verlenen. „Onze gedachten zijn bij de slachtoffers en hun families”, zegt hij.

Banden met IS

De aanvallers zijn vervolgens gevlucht naar het Virunga National Park in Congo, dat regelmatig dienst doet als toevluchtsoord voor milities. Van de ADF wordt aangenomen dat ze banden hebben met de Centraal-Afrikaanse tak van terreurgroep Islamitische Staat. De Oegandese minister van Defensie in het overwegend christelijke land heeft laten weten dat soldaten de aanvallers achtervolgen „om de ontvoerden te bevrijden en de groep te vernietigen.”

De ADF voeren wel vaker aanvallen uit op scholen. De grootste aanval dateert van 1998, toen de rebellen tachtig studenten vermoordden en nog eens honderd anderen ontvoerden. De aanval op de school in Mpondwe is de dodelijkste aanslag in Uganda sinds in 2010, toen 76 doden vielen in de hoofdstad Kampala bij een dubbele bomaanslag van terreurorganisatie Al-Shabaab.