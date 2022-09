Stoken op hout of olie vanwege hoge gasprijzen: zo doe je dat veilig

Hoofdpijn door het inademen van rook en fijnstof, een schoorsteenbrand of zelfs koolmonoxidevergiftiging: het zijn volgens Brandweer Nederland allemaal reële gevaren die op de loer liggen als je de gaskachel deze winter vervangt voor alternatieven, zoals de hout- of oliekachel.

„Schoorsteenbranden staan al in de top 3 van grootste veroorzakers van een woningbrand. De kans daarop neemt door de ontwikkeling van binnen hout stoken enorm toe”, aldus Carolien Angevaren namens Brandweer Nederland.

’Aanslag’

„Brand kan ontstaan als het rookkanaal van de schoorsteen nog vol zit met teerachtige aanslag (creosoot) of resten van vogelnesten. Daarom is het zo belangrijk dat je de schoorsteen minimaal één keer per jaar laat schoonmaken door een professional.”

De brandweer adviseert daarnaast alleen droog en schoon hout te gebruiken. „Dat geeft het minste fijnstof, rook en geuroverlast. Hout dat je zelf gehakt hebt, moet minimaal twee jaar drogen. Bijkomend voordeel van stoken op droog hout is dat het meer warmte afgeeft en minder aanslag geeft in de schoorsteen.”

Ook olie- en petroleumkachels kennen naast brandgevaar heftige gezondheidsrisico’s. „Die kunnen optreden bij het inademen van rook en fijnstof. Dat is niet gezond en daarnaast is er ook risico op koolmonoxidevergiftiging bij een onvolledige of slechte verbranding”, vertelt Angevaren. Zij adviseert dan ook olie- of petroleumkachels op veilige afstand van andere meubels en stoffen te zetten. De stralingswarmte kan er namelijk voor zorgen dat deze in brand vliegen. Ook wordt gewaarschuwd voorzichtig te zijn met het bijvullen van vloeibare brandstof. „Zeker als de kachel nog warm is, kan dit al snel leiden tot oncontroleerbare en zeer brandgevaarlijke situaties.”

Kaarsvet

En dan nog de ouderwetse – veelal gezien als ’gezellige’ – kaarsen. „Het inademen van de rook van kaarsvet is ongezond. De roetdeeltjes zijn vergelijkbaar met wat in sigarettenrook zit.” Toch kaarsjes branden? Plaats ze dan altijd in een daarvoor geschikte standaard of glas, zodat druipend kaarsvet geen gevaar vormt en zorg dat de kaars nooit kan omvallen.

Verder tipt de brandweer om wanden, vloeren en daken te isoleren door waar nodig tochtstrips te plaatsen. „Het klinkt wellicht logisch, maar houd ook de deuren binnen dicht, zodat de warmte in de ruimte blijft waar je bent.” Bij een onverhoopte brand elders in huis houdt dat de rookontwikkeling ook langer bij je uit de buurt. Rook is de grootste bedreiging bij een woningbrand.

„Zorg wel voor ventilatie van je woning door af en toe ramen open te zetten en, indien aanwezig, door altijd de ventilatieroosters open te houden. Daarmee bescherm je jezelf ook tegen eventuele koolmonoxidevergiftiging. Door te ventileren is er minder vocht in huis. Droge lucht warmt sneller op dan vochtige lucht.” Een goedwerkende rookmelder en een koolmonoxidemelder zijn eveneens essentieel.