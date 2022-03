Zelenski: positieve signalen na onderhandelingen met Rusland

„We kunnen zeggen dat de signalen die we opvangen positief zijn, maar ze doen ons de Russische explosieven en granaten niet vergeten”, zei hij onder meer. Zelenski benadrukte dat hij nog wel sceptisch is over de intenties van Rusland om het leger terug te schroeven. Hij zegt dat hij geen redenen ziet de woorden te geloven van „vertegenwoordigers van een land dat blijft vechten met de bedoeling om ons te vernietigen.” Plus: „Het Russische leger is nog steeds in staat de aanvallen tegen ons land voort te zetten”, aldus Zelenski.

Er kan volgens Zelenski in ieder geval geen sprake zijn van opheffing van de internationale sancties tegen Rusland zolang de oorlog in Oekraïne voortduurt. „De kwestie van sancties kan niet eens aan de orde worden gesteld totdat deze oorlog voorbij is, totdat we terug hebben wat van ons is.”

Eerder dinsdag beloofde het Russische ministerie van Defensie een drastische vermindering van de vijandelijkheden in de richting van Kiev en de noordelijke stad Tsjernihiv. Viceminister Alexander Fomin zei tegen journalisten dat dat besluit was genomen in het licht van de voortgang die was geboekt tijdens onderhandelingen.

Ook het hoofd van de Russische delegatie Vladimir Medinski liet zich positief uit over de onderhandelingen in Turkije. Hij verklaarde dat er „substantiële discussies” plaatsvonden en dat de „duidelijke” voorstellen van Kiev met het oog op een akkoord snel onderzocht en aan president Vladimir Poetin voorgelegd zullen worden.