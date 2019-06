Illegaal verwondt agent in Breda

De politie hield bij de controle een auto aan waar meerdere mensen in zaten. De agressieve man werd gevraagd om zijn identificatie te laten zien, maar in plaats van deze te geven, vluchtte hij weg. De agent wilde de man aanhouden, maar hij gaf de agent een klap, nadat hij met pepperspray was besproeid. De man gaf zich pas na een minutenlang gevecht over, toen hij met een wapenstok op zijn hoofd werd geraakt.

Hij is naar een politiecel in Breda gebracht om gehoord te worden. De agent doet aangifte tegen de man voor mishandeling.

Een woordvoerder van de politie laat aan de lokale krant BN De Stem weten dat het gaat om iemand ’die illegaal in Nederland verblijft en al uitgezet had moeten worden’. Waar de man precies vandaan komt, is nog niet bekend.

Bekijk ook: Slapeloze nachten Amsterdammers over komst illegalenhotels