Mond-op-mondbeademing aan vreemde in coronatijd? 11 procent doet het

Toch blijkt dat 33 procent van de Nederlanders de anderhalvemeterregel zou willen ’overtreden’ om hulp te geven aan een onbekende.

Mond-op-mondbeademing

Nog eens 36 procent van de mensen geeft in het onderzoek aan niet binnen anderhalve meter te komen, maar wel hulp in te willen schakelen voor onbekenden. En ondanks dat het door de Nederlandse Reanimatie Raad wordt afgeraden, geeft elf procent van de ondervraagden aan toch mond-op-mondbeademing te geven als er nu iemand in levensgevaar zou zijn. „Nu we wat meer vrijheden krijgen is de kans groter dat je op straat iemand tegenkomt die onwel is”, vertelt Van Deinse. „Ook op afstand kun je wel wat om elkaar te helpen. En met wonden was het natuurlijk sowieso al van belang om goede hygiëne toe te passen. Alleen mond-op-mond wordt afgeraden om logische redenen.”

AED

Als iemand mogelijk besmet is met het coronavirus, worden ook borstcompressies afgeraden. Wel adviseert het Rode Kruis dan te werken met een AED. Verder is het advies, wanneer dichtbij komen geen optie is, ’direct te handelen wanneer iemand in gevaar is’. „Afhankelijk van de ernst van de situatie 112 of de huisartsenpost bellen is dan altijd de belangrijkste stap”, volgens de hulporganisatie.