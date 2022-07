Premium Het beste van De Telegraaf

Nieuwe ’Top Gun’ moet marine nieuwe mensen opleveren VS-leger kan maar geen rekruten vinden

Door Jan Postma

Tom Cruise, hier met een Eurofighter bij de Europese première van Top Gun Maverick in Londen, is de redder in nood voor de Amerikaanse marine. Ⓒ foto WireImage

Washington - Te land, ter zee of in de lucht: vrijwel alle takken van het Amerikaanse leger hebben grote moeite met rekruteren. Sinds corona is er zelfs een waar dieptepunt in aanmeldingen. Daardoor worden in de meeste takken de doelen van dit jaar niet gehaald. Amerika’s hoogste militairen hopen dat het succes van de film Top Gun Maverick zal helpen. Bij de vorige Top Gun-film stroomden de aanmeldingsformulieren binnen bij met name marine en luchtmacht.