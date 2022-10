Premium Het beste van De Telegraaf

’Rijker dan koning Charles’, maar de vrouw van Rishi Sunak gaf politieke carrière van haar man bijna genadeslag

Door Steven De Bock Kopieer naar clipboard

Als dochter van een Indische tech-magnaat is Akshata Murty zelf ook steenrijk. Ⓒ ANP / Alamy Limited

In april van dit jaar gaf niemand nog een cent voor de politieke toekomst van Rishi Sunak. Een hooggeplaatste bron – velen wijzen naar Boris Johnson – had aan de pers gelekt dat Akshata Murty (42), de vrouw van Sunak, geen belasting betaalde in het Verenigd Koninkrijk. Maar de Britse politiek is onvoorspelbaar, en Murty mag nu samen met haar man naar Downing Street 10.