Politiek woest over voetbalfeest Tilburg

Voor het festijn in Tilburg is een vergunning afgegeven door VVD-burgemeester Theo Weterings. „Door de gemeente gefaciliteerd. Hoe bestaat het: opeengepakt, voor een schermpje, luidkeels zingen...”, reageert het Brabantse CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg op Twitter. „En dan, als gemeente, zeggen dat je later misschien tot actie overgaat. Schaam je, alemaal.”

D66-fractieleider Rob Jetten toont begrip voor mensen die zeggen dat het moeilijk is en dat het lang duurt: „Maar dit kan niet. We moeten samen volhouden en onze ouderen beschermen. Als iedereen zich nu aan de regels houdt, kunnen we straks allemaal weer naar feestjes en voetbalstadions.”

Minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) waarschuwt dat als voetbalsupporters zich niet aan de coronaregels houden er weer een stadionverbod kan komen. Ze noemt het gedrag van de feestende meute in Tilburg ’heel zorgelijk’.