Japanse Artsen in opleiding testen positief op corona na feest

Het Keio Universiteits Ziekenhuis zei dat een arts in opleiding vorige week positief testte op het virus en dat na tests op nog eens 98 anderen er 17 ook positief werden bevonden.

„Wat er gebeurde was een onvergeeflijke blunder bij een deel van onze artsen in opleiding”, zei ziekenhuisdirecteur Yuko Kitagawa in een verklaring. „Ze misten het zelfbewustzijn dat nodig is om dokter te worden.”

Ondanks oproepen van de gouverneur van Tokio, Yuriko Koike, om in de weekenden thuis te blijven en af te zien van avondbijeenkomsten, is het leven in de Japanse hoofdstad grotendeels gewoon doorgegaan tijdens de uitbraak van het coronavirus.

Het ziekenhuis zei dat het feest plaatsvond op 26 maart, een dag na Koike’s eerste oproep tot terughoudendheid.