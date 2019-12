Straalbezopen Bulgaar rijdt baby gehandicapt en krijgt rijbewijs terug

De man die volgens BN De Stem ook nog een spoorloos is, heeft als klap op de vuurpijl’bij vergissing’ zijn rijbewijs teruggekregen.

De straalbezopen dronken 41-jarige vrachtwagenchaufeur die in zijn privé-Mercedes reed, vloog in 2015 in Oudenbosch uit de bocht omdat hij veel te hard reed. Hij botste tegen een auto met daarin de baby en de ouders. Het toen vier maanden oude jongetje liep hersenletsel op en is gehandicapt.

Stomdronken Bulgaar

De Bulgaar had vier maal de toegestane hoeveelheid alcohol in z’n bloed en was dus strontlazarus. Volgens de krant had hij ongeveer drie liter bier achter z’n kiezen. Achter de bestuurdersstoel lag een plastic tas met blikken bier en flessen rode wijn.

De rechtbank oordeelt dat de man „onvoorzichtig” en „onachtzaam” heeft gereden en legt daarom een hogere straf op dan de officier van justitie had geëist. Die was uitgegaan van wat in de verkeerswet een „hoge mate van onvoorzichtigheid” wordt genoemd en had geëist dat van de 108 dagen cel de helft voorwaardelijk zou zijn. Ondanks alles wat de verdachte verkeerd heeft gedaan, blijft het een ongeluk, vindt de rechtbank.

Slachtoffer is voor het leven gehandicapt

Het slachtoffertje is inmiddels vier jaar oud en voor het leven gehandicapt. Het jongetje is vier jaar oud nu maar kan niet lopen of staan. Verder heeft ’t knaapje epileptische aanvallen, ziet slecht en is overgevoelig voor veel dingen.

Hij kan bijvoorbeeld niet stoppen met eten omdat de hersenen het signaal van een volle maag niet verwerken, schrijven zijn ouders. ,,Het heeft ons een half jaar gekost om hem te leren een vork vast te houden. Maar na een kwartier vergeet hij dat, omdat hij zo’n pijn in zijn hoofd heeft,” aldus de krant.

Dader krijgt ook nog eens rijbewijs terug

BN De Stem weet ook te melden dat de Bulgaar spoorloos is verdwenen. Als toegift kreeg hij volgens de krant ook nog eens zijn rijbewijs terug. Dat gebeurde door een ambtelijke vergissing.

De rechter hield in de straf rekening met het feit dat hij achteraf spijt heeft betuigd. Of het niet opdagen bij de zaak en het spoorloos verdwijnen weer verzwarend werkt, wordt niet vermeld.

