Ophef om coronakolonie op bountyeiland

Volgens gezondheidsdeskundigen is het detentiecentrum voor bootvluchtelingen, waar de corona-gevallen worden ondergebracht, totaal niet geschikt om een quarantaine-omgeving te creëren. Veel vluchtelingen zouden in het omstreden kamp onder erbarmelijke omstandigheden zijn vastgehouden. Andere experts stellen echter dat het centrum met enkele ingrepen leefbaar kan worden gemaakt.

Een lokale politicus liet al weten dat de autoriteiten op het eiland niet zijn ingelicht over het besluit. Volgens hem wordt Christmas Island op deze manier een „leprakolonie.”

De regering zegt echter geen keus te hebben. Zo zouden er op het Australische vasteland geen opties zijn. „Honderden mensen moeten 14 dagen ergens geïsoleerd verblijven. Zo’n locatie vind je niet eenvoudig. Ik kan niet zomaar een ziekenhuis in Sydney, Melbourne of Brisbane schoonvegen om dat mogelijk te maken. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Peter Dutton is het kamp ’perfect geschikt voor dit scenario’. Gezondheidsexperts betwijfelen echter of de getroffenen daar de juiste zorg kunnen krijgen. Van zeven Australiërs staat vast dat ze besmet zijn met het nieuwe virus.

De evacués worden op Christmas Island ondergebracht in een detentiecentrum, dat een eigen medische afdeling heeft. Ⓒ Hollandse Hoogte

Volgens de autoriteiten verblijven ongeveer 600 Australiërs in de regio Wuhan, de brandhaard van de coronacrisis. Het is niet duidelijk hoeveel van die Australische staatsburgers het land willen verruilen voor het afgelegen Christmas Island, ruim 2000 kilometer ten noordwesten van het vasteland. Tussen 2002 en 2018 zaten duizenden vluchtelingen in het centrum.

Wereldwijd heeft de uitbraak nu voor 170 dodelijke slachtoffers gezorgd. Bijna 8000 mensen zijn besmet. In Europa zijn gevallen in Frankrijk, Duitsland en Finland bekend.

De Verenigde Staten haalden woensdag 200 landgenoten naar huis met een speciale chartervlucht. De verdachte gevallen worden 72 uur in quarantaine geplaatst.