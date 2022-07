Gamers halen geld op voor burgeroorlog: 'En online moorden geeft een goed gevoel'

,,Het is jouw plicht om deel te nemen aan de People’s Defence Force en de beste vrijheidsstrijder te worden”, aldus de beschrijving van het spel, dat War of Heroes — The PDF Game heet. Het spel is zo populair geworden dat zelfs soldaten en monniken het spelen. Een soldaat, die voor zijn eigen veiligheid anoniem wil blijven, noemt het tegen de New York Times een uitlaatklep voor zijn woede. ,,Het online vermoorden van regeringssoldaten geeft een goed gevoel. Het is fijn om regeringssoldaten te kunnen vermoorden en geld te verdienen voor de revolutie.”

Het spel is het idee van drie programmeurs uit Myanmar die hun familie en vrienden zagen vluchten voor het leger, dat vorig jaar een staatsgreep pleegde. Sindsdien is het land verwikkeld in een burgeroorlog, waarbij oppositieleden worden gearresteerd, ongewapende demonstranten worden beschoten en huizen worden platgebrand. Het guerillaleger van zo’n 60.000 man heeft zich teruggetrokken in de bergen en bossen en gaat de strijd aan met het regeringsleger. De naam van deze vrijheidsstrijders is de People’s Defence Force. Ook zijn er lokale guerrillagroepen ontstaan.

390 duizend downloads

In het spel gaat gebruikers de strijd aan met regeringssoldaten. Spelers gaan omhoog in rang zodra het spel moeilijker wordt. Een gamer kan zich richten op civiele spionnen, overlopers die de junta steunen en coupplegers. Het spel is inmiddels meer dan 390 duizend keer gedownload.

De gamemakers hebben het spel gemaakt met voornamelijk een doel: de opbrengsten van het spel moeten naar de strijd tegen de militairen gaan. Bij de gratis versie leveren reclame-inkomsten en het kopen van munitie geld op en bij de betaalde versie moet het aankoopbedrag de opstand vooruit helpen. Spelers die genoeg geld opbrengen krijgen een ‘certificaat voor behaalde resultaten’ voor het deelnemen aan de revolutie.

De programmeurs zeggen tegen de New York Times dat ze tot nu toe zo’n 90.000 dollar hebben opgehaald. Hiervan gaat een vijfde naar burgers die door de oorlog ontheemd zijn. De rest is naar zo’n vijfentwintig vechtende groeperingen gegaan.

In Myanmar is het alleen mogelijk om het spel via een beveiligde VPN te spelen. Uit angst voor vergelding verwijderen veel gebruikers het spel zodra ze op pad gaan, om het later bij thuiskomst weer te installeren.