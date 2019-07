Clan rond Corbyn flink onder vuur om antisemitisme

Jeremy Corbyn op een Labour-partijbijeenkomst voor verkiezingen van het Europese Parlement. Ⓒ AFP

LONDEN - Een hechte groep vertrouwelingen rond Labourleider Jeremy Corbyn moet het ontgelden nu de vete rond het antisemitisme in de partij weer oplaait. Uit een BBC-documentaire blijkt dat de meest naaste adviseurs van Corbyn het onderzoek naar antisemitisme in de partij hebben ondermijnd. Daarmee is de positie van Corbyn zelf verder verzwakt.