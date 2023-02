Premium Het beste van De Telegraaf

Echtgenoot zou zijn aangehouden in Rotterdam Dood moeder van vier kinderen schokt buurt: ’Leek normaal gezin’

In een woning in een appartementencomplex in de Hooglandstraat in Rotterdam werd het lichaam van een vrouw gevonden. Ⓒ ANP/hh

ROTTERDAM - Het is voor buurtbewoners aan de Rotterdamse Hooglandstraat een raadsel wat er vrijdagavond is gebeurd in de woning in hun appartementencomplex. Nadat de politie was gealarmeerd, werd het lichaam van de 53-jarige bewoonster – moeder van vier kinderen – onder een laken naar buiten getild. Een 55-jarige man die in de woning aanwezig was, werd gearresteerd. Het zou gaan om haar echtgenoot.