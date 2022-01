Appartement in hartje New York verkocht voor 190 miljoen dollar

Het optrekje met een oppervlakte van bijna 900 vierkante meter en vier slaapkamers, bevindt zich in een wolkenkrabber in Central Park South 220, in het hart van Manhattan.

Volgens de Wall Street Journal (WSJ) verkocht de Amerikaanse miljardair Daniel Och (61) het optrekje voor bijna 190 miljoen dollar, nadat hij het in 2019 zelf voor 93 miljoen had gekocht.

Record

De krant spreekt van een van de duurste appartementen ooit verkocht in New York. In 2019 betaalde de Amerikaanse fondsbeheerder Ken Griffin ongeveer 238 miljoen dollar voor een flat in dezelfde wolkenkrabber. Dat was een absoluut record voor een flat in de Verenigde Staten