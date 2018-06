Dit weten we van bommenlegger Mark Anthony Conditt

Conditt is geen ex-militair. Volgens lokale autoriteiten was hij werkloos. Het is nog onduidelijk of Conditt hulp heeft gehad. Zijn huisgenoten werken mee aan het onderzoek.

Conditt kon worden getraceerd met behulp van tipgevers en verscheidene tactieken die waren gericht op het achterhalen van zijn mobiele telefoon en computer.

Hij was woensdagmorgen in een hotel ten noorden van Austin. De politie wachtte daar op een speciaal arrestatieteam toen Conditt met zijn auto vertrok. Toen de achtervolging werd ingezet liet de verdachte de auto op een snelweg bij Round Rock ontploffen en kwam hij om het leven. Een agent is lichtgewond geraakt. Voorafgaand aan de explosie zou de politie op de auto hebben gevuurd.

Aanleiding voor de achtervolging waren de vijf explosies van postpakketjes die zich in de afgelopen week hadden voorgedaan in en rond Austin. Bij die ontploffingen vonden twee mensen de dood en raakten zes anderen gewond.

Pruik en pet

De politie kwam de dader op het spoor dankzij opnamen van een veiligheidscamera op een postkantoor van FedEx. Daarop is een blanke man van middelbare leeftijd met een pruik, pet en handschoenen te zien die twee pakketjes afgeeft. Een van die pakketjes explodeerde later op een lopende band bij een sorteercentrum van FedEx. De tweede werd onderschept nabij een distributiecentrum bij het vliegveld van Austin en onschadelijk gemaakt.

De man op de videobeelden is door de politie in verband gebracht met vier andere, dodelijke pakketjes die zijn ontploft. Een zesde pakketje werd in het zuiden van Austin in beslag genomen, maar naar alle waarschijnlijkheid bevat dat pakketje onschuldige militaire memorabilia.

Jongen (17) dood

Sinds 2 maart zijn er in Austin door vijf bomexplosies twee doden en zes gewonden gevallen. Als eerste ontplofte een pakket voor de woning van een 39-jarige man die werd gedood. Tien dagen later volgden op één dag twee explosies waarbij een zeventienjarige jongen om het leven kwam. Afgelopen zondag raakten twee fietsers gewond toen een bom langs de weg ontplofte. De bom ging af met behulp van een draadje dat over de weg was gespannen.

De reeks van explosies werden al snel in verband gebracht met racisme als motief. De eerste twee dodelijke slachtoffers waren zwarte Amerikanen maar mogelijk blijkt dat toeval te zijn. Bij de andere explosies raakten bijvoorbeeld een vrouw van Mexicaanse afkomst gewond alsmede ook blanke Amerikanen.

94.000 euro

De jongste explosie was in het distributiecentrum van FedEx in Schertz bij de stad San Antonio. In het pakketje zaten spijkers en ijzeren splinters. De politie weet niet wie of wat er achter zit en loofde een beloning van omgerekend circa 94.000 euro voor tips die naar de dader(s) leiden.

De woordvoerster van het Witte Huis Sarah Sanders liet eerder via Twitter weten dat er tot dusver geen enkele aanwijzing is dat het om terreurdaden gaat. „We doen er alles aan de personen die verantwoordelijk zijn voor gruwelijke acties voor de rechter te brengen. Op dit moment lijkt er geen samenhang met terrorisme.”

