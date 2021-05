Had ’groene’ Biden geen actieve herinnering meer?

Biden sprak vorige week vrijdag in Philadelphia bij het 50-jarige bestaan van Amtrak, de nationale spoorwegmaatschappij in Amerika. Daar had hij warme gevoelens bij. Biden reisde altijd per spoor naar zijn zieke moeder.

Tekst loopt verder onder tweet.

Een krant berekende ooit dat Biden ruim 1,3 miljoen miles aan reisbewegingen met het vliegtuig Air Force Two moest hebben gemaakt, haalde de president terug in zijn toespraak. Helemaal niet ’groen’ dus! De president twijfelde aan het vliegtuigverhaal. Hij reisde juist altijd met de trein, zei Biden.

Joey, baby

Twee conducteurs zouden daarvoor het bewijs leveren. „Een van hen was een man, genaamd Angelo Negri”, zei Biden tijdens de toespraak.

„Ik vond het – de Secret Service vond het niet leuk – altijd fijn om de trein naar huis te nemen. Mijn moeder was ziek. Ik kwam elk weekend thuis als vicepremier om haar te zien. Ik nam de trein en Angelo Negri kwam naar me toe, en zei, ’Joey, baby’, en pakte mijn nek zoals hij altijd deed. Ik dacht dat hij neergeschoten zou worden (door aanwezige beveiligers, red.) en ik riep: nee nee, hij is een vriend!”

Biden: „Hij zei: ’Hey Joey, wat hoor ik? 1,3 miljoen miles in de Air Force Two? Weet je hoeveel je gereisd hebt met de trein?’ Nee Angie, dat weet ik niet, antwoordde ik. Hij gaf me de berekening en liet zien dat ik al 1.500.000 miles had gereden met Amtrak.”

Geen milieuvervuiler, maar een milieuvriend. Aldus Biden zelf.

Vreemd

Maar Fox News vond het verhaal van de president merkwaardig en trok het na. Biden beleefde zijn vierde jaar als vicepresident in 2013. De inmiddels overleden Angelo Negri ging met pensioen in 1993, blijkt uit openbare documenten. Verschil: twintig jaar. In 1993 was Biden nog steeds senator. Bovendien was zijn moeder in 2013 al drie jaar niet meer in leven.

Zowel de Amerikaanse nieuwszender als ook een Britse krant als de Daily Mail spreken van een ’bizarre toespraak’.

Tekst loopt verder onder tweet.

Overigens vloog Biden als vicepresident bijzonder veel. Zijn entourage vierde een jubileum van 1 miljoen miles in de Air Force Two in 2015, een fotograaf heeft er ooit een mooi inkijkje van gegeven.

Het huidige aantal vluchtbewegingen van de president is onduidelijk. Witte Huis-woordvoerder Karine Jean-Pierre werd tijdens een vlucht op de Air Force One op donderdag nog gevraagd naar de anekdote. „De president heeft een lange geschiedenis met Amtrak en zijn grote waardering voor het harde werk van de werknemers is bekend. Hij was trots om voor het vijftigjarige langs te komen en de noodzaak voor investeringen die banen creëren in de Amerikaanse infrastructuur te belichten.”