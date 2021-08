Daling nieuwe besmettingen zet door, 62 nieuwe ziekenhuisopnames

Binnenland

Meer coronapatiënten in ziekenhuis, iets minder nieuwe opnames

De coronadrukte in de ziekenhuizen is opnieuw iets toegenomen, maar het aantal nieuwe opnames van coronapatiënten was het afgelopen etmaal iets lager dan in de dagen daarvoor. In totaal behandelen Nederlandse ziekenhuizen nu 648 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaa...