Bewaker verdacht van seksueel belagen vrouwelijke verdachte

Binnenland

’Ruinerwold-vader’ wil schadevergoeding van justitie

Gerrit Jan van D., de vader van het gezin dat in oktober 2019 in een afgelegen boerderij in Ruinerwold werd ontdekt, eist een schadevergoeding voor de tijd dat hij in voorarrest heeft gezeten. Dat bevestigt zijn advocaat Jana Andonovski.