Bemanningsleden Iraanse tanker op borg vrij

De vier Indiase bemanningsleden zijn vrijgelaten zonder dat ze formeel in staat van beschuldiging zijn gesteld. Ze blijven echter verdachten lopende het onderzoek naar het vermoedelijk overtreden van Europese sancties. Het schip dat ruwe olie wilde vervoeren naar Syrië blijft voorlopig aan de ketting.

De autoriteiten in het Britse gebied in Zuid-Europa hielden donderdag de kapitein en eerste officier aan. Een dag later zijn ook nog twee andere officieren aangehouden. Iran heeft boos gereageerd op het aan de ketting leggen van de tanker. Het voorval heeft de relatie tussen Teheran en Londen verder onder druk gezet.