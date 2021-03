Hond vastgebonden aan boom in park, baasje(s) spoorloos

Het is niet duidelijk of de Mechelse herder daadwerkelijk door haar baasjes is achtergelaten. Dat meldt het AD. Het teefje is niet gechipt, wat de zoektocht naar de eigenaar van de hond bemoeilijkt.

De hond is voorlopig opgenomen in het dierenasiel. Het dierenasiel plaatste woensdag een foto van de achtergelaten hond op hun Facebookpagina. „Bent of kent u de eigenaar? Of heeft u misschien iets gezien? Neem dan telefonisch contact op met 0183-624275”, aldus een medewerker van het asiel in Gorinchem.