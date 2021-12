Premium Het beste van De Telegraaf

Huisfotograaf Frits van Eldik zag Max Verstappen van kartkind tot wereldster uitgroeien: ’Het kwartje viel al na een paar bochten’

Door Olof van Joolen Kopieer naar clipboard

Nederland zit zondag voor de buis om te zien of Max Verstappen wereldkampioen wordt. Lang voordat hij in de Formule 1 kwam en als eerste Nederlander een race in de koningsklasse won, wist een klein groepje al hoe goed hij was. Autosportfotograaf Frits van Eldik maakte daar deel van uit. Hij koestert de herinneringen aan de beginperiode van een uniek talent.