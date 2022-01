19 doden, onder wie 9 kinderen, bij dramatische flatbrand in New York

De brand brak uit in de nacht van zaterdag op zondag (lokale tijd) in een negentien verdiepingen tellend gebouw. De beelden bij Amerikaanse nieuwsmedia zijn huiveringwekkend. Onder meer een baby moest worden gered van de vlammenzee die vermoedelijk in een lager gedeelte van de flat ontstond, meldt de New York Post.

Volgens sommige lokale media is zeker een persoon die op de vlucht was voor de vlammenzee, uit een raam gesprongen. De slachtoffers zijn naar zeker vijf verschillende ziekenhuizen in de buurt gebracht.

Meer dan veertig mensen zijn al gered uit het brandende gebouw, zei de brandweer, die nog volop bezig is mensen uit het gebouw te halen. Het gebouw bestaat uit appartementen die zijn omgebouwd tot woningen met twee verdiepingen en heeft ruimtes die moeilijk te bereiken zijn voor brandweerlieden.

De nieuwe burgemeester Eric Adams is ter plekke poolshoogte komen nemen. Hij zegt dat het om „een van de ergste branden” ooit in New York gaat. Hoe de brand kon ontstaan, is nog onduidelijk. Het vuur is inmiddels gedoofd.

Woensdag kwamen bij een grote brand in een rijtjeshuis in het centrum van Philadelphia zeker twaalf mensen om het leven, onder wie acht kinderen.