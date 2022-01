4-jarige overleden, 33 zwaargewonden door grote brand in New Yorkse flat

NEW YORK - Door een brand in een hoog flatgebouw in het New Yorkse stadsdeel The Bronx zijn zondag zeker 33 mensen zwaargewond geraakt. Een 4-jarig kind is overleden. Tweehonderd reddingswerkers zijn op de been gebracht om hulp te bieden.