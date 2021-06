Deltavariant grijpt wereldwijd razendsnel om zich heen: hoe verstandig zijn versoepelingen nu?

In Zuid-Afrika zijn alle verloven weer ingetrokken na de snelle opmars van de een na nieuwste coronavariant, Delta. De nieuwste, Delta Plus, wordt nog meer gevreesd en is voor de Duitse bondskanselier Angela Merkel reden om op te roepen de Europese grenzen voor de Britten te sluiten. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - De Duitse bondskanselier Angela Merkel wil elke Brit de toegang tot Europa ontzeggen, in Moskou liggen de ziekenhuizen weer ouderwets vol met coronapatiënten en Australië staat volledig in de paniekstand omdat het na anderhalf jaar hermetisch gesloten grenzen toch ten prooi dreigt te vallen aan de nieuwste versie van het coronavirus, de Deltavariant. Intussen zijn in Nederland net de laatste versoepelingen doorgevoerd. Hoe verstandig is dat?