Cameraman krijgt 66 miljoen na ongeval op set

De 55-jarige cameraman was in 2016 aan het werk op de set van ’Only the Brave’, een film over de brandweer, toen het flink misging. Jame Razo bestuurde een mobiele camerakraan op een steile weg op de Pajarito-berg, toen de wagen kantelde en op hem viel. Dat meldt ABC News.

Razo liep kneuzingen op waardoor verschillende delen van zijn lichaam ernstig beschadigd raakten, verder liep Razo een dwarslasesie op. Sindsdien zou de cameraman naar verluidt meer dan 1.000 medische afspraken en bijna vele operaties hebben gehad.

In totaal krijgen Razo en zijn vrouw 66 miljoen dollar aan schadevergoedingen. Voor Razo is de uitkomst van de zaak „een enorme emotionele opluchting.”