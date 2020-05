Bruls: ’Maatregelen tegen drukte zijn lokaal maatwerk’

Dat zegt Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen, in een reactie op de maatregelen die op Hemelvaartsdag werden genomen. Die maatregelen liepen nogal uiteen, wat op sociale media voor veel geërgerde reacties zorgde. Zo gingen de toegangswegen naar sommige stranden dicht, terwijl die even verderop open bleven. Sommige strandjes langs de grote rivieren werden ontruimd, terwijl dat een paar kilometer verderop niet gebeurde.

Volgens Bruls zijn de burgemeesters niet van plan een uniforme aanpak tegen te grote drukte af te spreken. „In alle 355 gemeenten van Nederland is de situatie anders. Wat in Amsterdam te druk is, is in Groningen wellicht beheersbaar. En als straks de horeca weer opengaat, nemen die verschillen alleen maar toe”, laat hij vrijdag via zijn woordvoerster weten. De burgemeesters roepen mensen wel op om drukte te mijden en rustige recreatieplekken op te zoeken. „Anders krijgen we een zomer met heel veel afsluitingen en ontruimingen.”