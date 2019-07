Zedenzaak verdachte tramaanslag uitgesteld

Rechtbanktekening van tramschutter Gökmen T. Ⓒ PETRA URBAN

UTRECHT - De verkrachtingszaak tegen de verdachte van de aanslag op de tram in Utrecht, Gökmen T., gaat op 15 juli niet door. De rechtbank in Utrecht was van plan de zedenzaak die dag inhoudelijk te behandelen, maar omdat er nog geen onderzoek is gedaan naar de psyche van de verdachte zal de zaak dan meteen worden aangehouden, meldde de rechtbank in Utrecht vrijdag.