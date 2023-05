Premium Het beste van De Telegraaf

ME beëindigt illegaal feest Rave-kabaal houdt Achterhoek uit slaap: ’Eerbetoon aan overleden vriend’

Door Edwin Rensen Kopieer naar clipboard

Bezoekers verlaten de rave in Laag-Keppel via de Eldrikseweg, waar ook veel agenten aanwezig zijn. Ⓒ Persbureau Heitink

Laag-Keppel - Het is tekno en absoluut geen techno. De bezoekers van een illegale rave in Laag-Keppel die zondagochtend door de ME werden verwijderd, willen het goed vermeld hebben. „En ook was het geen feest, we waren hier om onze vorige week overleden vriend te eren. En dat doen wij op onze manier.” Inwoners uit de nabijgelegen dorpen Wehl en Loil hebben een groot deel van de nacht geen oog dichtgedaan.