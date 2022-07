Pony’s in paniek: vijftien kinderen gewond in Frankrijk

In totaal 25 kinderen in de leeftijd van 9 tot 13 jaar brachten samen met de twee begeleiders een groep pony’s naar een weide bij het dorp Saint-D’Hervé. Om onbekende redenen keerde een pony zich plotseling om en begon te rennen, de rest volgde het voorbeeld en liep in het gedrang kinderen onder de voet.

De meesten raakten gewond aan armen en/of benen, maar drie kinderen met hoofdwonden moesten met spoed naar een ziekenhuis in Rennes worden gevlogen. De overigen zijn in ziekenhuizen in de buurt behandeld.