Te druk in de duinen: ’Kom gespreid’

Het is niet de bedoeling dat mensen helemaal in de woonwijken gaan parkeren”, vertelt Eva, een van de twaalf duinwachters in het gebied.

Door een betere spreiding van de drukte kan iedereen nog meer genieten van het natuurschoon, zo stelt Eva. „Op het midden van de dag krijg je geen reeën te zien. In de vroege ochtend en tegen de avond is de kans natuurlijk groter. En we kunnen de drukte ook beter aan als de mensen ook eens voor 11.00 uur of na 16.00 uur komen.”

Reeën, vogels en vossen spotten

In het duingebied heeft Dunea twaalf nieuwe uitkijkpunten ingericht. Er zijn nieuwe bestrating, balustrades en bankjes. En bovendien zijn er op vijf van de twaalf punten observatiekijkers en informatiepanelen. „Het is hier een beschermd waterwingebied. Voor het publiek is niet alles toegankelijk. Vanaf die uitkijkpunten kun je echter zoveel meer zien. Je kijkt in de valleien en in de gebieden die verboden terrein zijn. Je kunt zo makkelijk bijzondere vogels of vossen en natuurlijk reeën spotten.”

Voor Eva is het iedere werkdag genieten. „Zo hebben we een paar weken geleden een zeearend zien vliegen. En uiteraard hebben we veel zeldzame planten.” Door de drukte moeten de duinwachters wel wat vaker optreden, bijvoorbeeld tegen mensen die hun hond los laten lopen.