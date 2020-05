Anne Frank Huis: al 60 jaar symbool van hoop

In het achterhuis van het pand aan de Prinsengracht 26 in Amsterdam zat Anne Frank (inzet) met haar familie en anderen ondergedoken tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ⓒ anp

Amsterdam - Een wrange verjaardag: deze zondag bestaat het Anne Frank Huis zestig jaar in de hoedanigheid van museum. In die zes decennia is de plek van Nederlands bekendste oorlogsverhaal uitgegroeid van ’even aanbellen op de Prinsengracht om het achterhuis te zien’ tot een internationaal erkend instituut waar toeristen urenlang voor in de rij staan.