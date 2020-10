In Londen mag je thuis geen familie of vrienden meer ontvangen

Tegen de gemeenteraad zei hij dat de cijfers zo hard groeien, dat een verdere inperking nodig is.

Minister van Volksgezondheid Matt Hancock spreekt donderdag het parlement toe.

De regering van premier Boris Johnson heeft drie alarmfasen ingesteld. In de regio Liverpool geldt nu de hoogste alarmfase. Overwogen wordt om die ook in te stellen in de regio Manchester.

In Londen verwachten ze snel gemiddeld 100 coronapatiënten per 100.000 inwoners te hebben.

In Engeland zijn woensdag 19.724 nieuwe besmettingen vastgesteld. Het dodental steeg met 137. Met 43.245 doden heeft het Verenigd Koninkrijk tot dusver het hoogste dodental van Europa.

In Nederland maj je nu thuis maximaal drie mensen ontvangen, in de hoogste alarmstand mag je ook niemand meer thuis over de vloer hebben.