Man (34) maakt het heel bont: aangehouden voor vier overtredingen tegelijk

De politieagenten zagen de auto voor het eerst op de Rondweg in het Zeeuwse Oostburg rond 15.15 uur. Daar gaf de man extra gas en ging hij de verkeerde richting in bij de rotonde, waarna hij tegen de rijrichting de Maaidijk opreed. De andere auto’s op de weg moesten volgens de politie hard remmen om een aanrijding te voorkomen.

Op de weg richting Schoondijke140 kilometer per uur reed de verdachte harder dan 140 kilometer per uur, terwijl daar 60 kilometer per uur is toegestaan. De agenten troffen zijn auto aan in de Lange Heerenstraat in Schoondijke. Volgens een getuige was de bestuurder een loods ingevlucht. Daar is hij aangehouden. Na het afleggen van een verklaring is hij weer vrijgelaten. Het is onbekend wat de woonplaats is van de man.