Regen biedt hoop aan Griekse brandweer

Momenteel waait het, bij hoge temperaturen, nog wel vrij hard. Dat kan zorgen voor nieuwe branden. Ook woeden er nog brandjes in bijvoorbeeld struiken en mossen. Hoewel de brandweer aangeeft dat het gevaar nog niet geweken is, zeggen burgemeesters op het schiereiland Peloponnesos dat de situatie wel veel beter is geworden.

De weersomstandigheden zorgden niet overal voor een verbetering. Op enkele plekken, onder meer ten westen van Athene, zorgden blikseminslagen voor brand. Dat vuur was echter snel geblust of onder controle.

De bosbranden in Griekenland hebben tot nu toe al zeker 90.000 hectare aan grond verwoest. Het geologische instituut van de universiteit van Athene heeft de schade berekend en zegt dat er nog veel meer afgebrande grond gaat bijkomen.

„De data veranderen continu, aangezien het vuur nog niet geblust is”, zegt hoogleraar geologie Niki Evelpidou tegen de Griekse krant Kathimerini. En zelfs als de branden geblust zijn, is het gevaar nog niet geweken volgens Evelpidou. De grond is na bosbranden extra kwetsbaar voor overstromingen en aardverschuivingen. „Dit is de laatste jaren vaak voorgekomen na veel regen.”

Het eiland Evia is het hardst getroffen zegt de hoogleraar. Daar is zeker 50.000 hectare bos verbrand. Het vuur is daar nog niet een keer geblust en blijft zich uitbreiden. Op het schiereiland Peloponnesos is al ruim 10.000 hectare grond in de as gelegd.

Heeft u beelden of informatie? App naar onze whatsapp tiplijn. Zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952