Jeugdzorg vrijplaats voor geweld

Slechts een kwart van de mensen heeft nooit geweld meegemaakt. Micha de Winter, de leider van de commissie, had het over een ’ongemakkelijke waarheid’. „We moeten erkennen dat we lang niet alle kinderen der bescherming hebben geboden waar dat wel had gemoeten. Kinderrechten zijn geschonden en levens zijn daardoor beschadigd.”

In het rapport, dat vijfduizend pagina’s telt, staan ’schokkende zaken’. „Als u alles leest, vallen de schellen van de ogen”, aldus De Winter. „Wie wist er dat dove en blinde kinderen tot ver in de jaren zeventig keihard werden aangepakt om ’fout’ gedrag af te leren? Wie wist er over veertienjarige meisjes die zwanger werden van vaders en onder tiranniek regime werden geplaatst omdat ze hun vaders wel zouden hebben verleid?”

Direct na de publicatie van het rapport spraken de verantwoordelijke bewindspersonen. „Signalen dat jeugdzorg in de afgelopen decennia niet altijd een veilige plek was, waren duidelijk”, zei minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). „Nu is er wetenschappelijke basis gelegd onder die bevindingen en dat is belangrijk voor ons.” Hij noemt de bevindingen ’helder’. „Ongemakkelijke maar helder. De verhalen zijn ontluisterend. Excuses, erkenning, hulp en steun van de overheid voor deze mensen is belangrijk.”

Minister Hugo de Jonge. Ⓒ ANP

Dat laatste beaamt Sander Dekker, minister van Rechtsbescherming. „Het enige dat erger is dan geweld ervaren als kind, is als je vervolgens niet wordt gehoord”, sprak de minister. „Dit rapport doorbreekt die stilte. Ik erken voluit het leed dat kinderen is berokkend en zie de schade die dat heeft opgeleverd, ook bij mensen die nu al ver op leeftijd zijn. Excuses zijn op hun plaats.”

Maar Micha de Winter wilde ook de positieve kant van de jeugdzorg benadrukken. „We hebben niet alleen over geweld gehoord, maar ook veel positieve verhalen. Laten we niet heel de sector over één gewelddadige kam scheren. Er zijn ook mensen die hebben gezegd dat hun leven gered is.”