LIVE | Eerste twintigers kunnen prikafspraak maken

11.20 - Eerste twintigers kunnen prikafspraak maken

De eerste twintigers zijn aan de beurt om een afspraak te maken voor vaccinatie tegen het coronavirus. Mensen die in 1991 zijn geboren, kunnen vanaf vrijdag online de prikken inplannen. Hier zijn ook mensen bij die nu nog 29 zijn en later dit jaar hun dertigste verjaardag vieren. Deze groep krijgt, net als dertigers, het coronavaccin van Pfizer en BioNTech of het vaccin van Moderna.

De mensen uit 1991 krijgen binnenkort een uitnodigingsbrief, maar kunnen nu al een afspraak maken online. Het kan zijn dat sommigen van hen al zijn gevaccineerd omdat ze in de zorg werken of omdat ze een medisch risico lopen en dus voorrang hebben gekregen. Zij kunnen de nieuwe uitnodiging weggooien.

Twee weken geleden konden mensen uit 1969 tot en met 1978 een afspraak maken. Vorige week werden mensen uit 1979 tot en met 1984 al uitgenodigd. Eerder deze week volgden de mensen uit 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 en 1990.

De GGD heeft ongeveer 140 vaccinatielocaties geopend waar mensen terechtkunnen voor een prik. Het kabinet hoopt dat voor half juli elke volwassene die dat wil een eerste prik heeft gehad. De laatste lichting die daarbij aan de beurt komt, is geboren in 2003. Tot nu toe zijn meer dan 11 miljoen eerste en tweede prikken gezet. Eind juni moeten de eerste kwetsbare kinderen van 12 jaar en ouder worden uitgenodigd. Het kabinet besloot woensdag dat zij ook in aanmerking komen voor vaccinatie.

07.15 - Wereldwijd al meer coronadoden dit jaar dan in heel 2020

Dit jaar zijn er wereldwijd al meer mensen aan de gevolgen van Covid-19 overleden dan in heel 2020, het jaar dat de pandemie uitbrak. Dat heeft zakenkrant The Wall Street Journal uitgerekend op basis van coronagegevens die de Johns Hopkins Universiteit in het Amerikaanse Baltimore bijhoudt.

In minder dan zes maanden zijn dit jaar wereldwijd meer dan 1,88 miljoen mensen aan corona overleden. Dat is iets meer dan het dodental van 2020. Volgens de krant tonen de cijfers dat de pandemie nog lang niet ten einde is en laten ze zien hoe het coronavirus zich ongelijkmatig verspreidt over de wereld, waarbij armere landen veelal pas later worden getroffen. Waar westerse landen momenteel de lage aantallen nieuwe besmettingen vieren dankzij massale vaccinatiecampagnes, hebben delen in Azië en Latijns-Amerika te kampen met een forse toename van het aantal besmettingen en doden.

Het totale aantal geregistreerde doden wereldwijd komt volgens de Johns Hopkins Universiteit uit op 3,7 miljoen. Het aantal geregistreerde besmettingen sinds het begin van de pandemie staat op 174 miljoen. De daadwerkelijke aantallen liggen waarschijnlijk hoger, omdat niet ieder land de gegevens even goed bijhoudt.

06.20 - Twee coronagevallen op Amerikaans cruiseschip op Curaçao

Het is weer een van de eerste grote cruises voor Amerikanen sinds de uitbraak van de coronapandemie wereldwijd alle cruiseschepen stillegde. Toch verloopt voor twee passagiers het reisje dat zaterdag begon op Sint Maarten minder onbezorgd dan gehoopt. Zij testten donderdag namelijk positief op het coronavirus, terwijl iedereen aan boord - zowel de 650 bemanningsleden als de 600 gasten - volledig gevaccineerd is. Het schip ligt momenteel aangemeerd op Curaçao.

De twee passagiers delen een kamer van de Celebrity Millennium, meldt de Amerikaanse cruisemaatschappij Royal Caribbean in een verklaring. Het tweetal moet voorlopig aan boord in quarantaine blijven. De testen werden afgenomen omdat komende zaterdag de cruise weer bij Sint Maarten eindigt. Het tweetal is volgens Royal Caribbean verder niet ziek.

De Celebrity Millennium is het eerste cruiseschip dat Curaçao weer aandoet sinds het begin van de coronapandemie. Eerder deze week meerde het al aan op Aruba.

De Celebrity Millennium. Ⓒ AFP

Door de reisbeperkingen kwamen ruim een jaar geleden alle cruisereizen te vervallen en nog steeds liggen vrijwel alle schepen voor pleziervaarten voor anker. Door het coronavirus liep de cruisebranche ook reputatieschade op. Op het schip de Diamond Princess greep het virus in februari 2020 snel om zich heen en zaten opvarenden wekenlang vast op het schip.