LIVE | Twee coronagevallen op Amerikaans cruiseschip op Curaçao

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien.

06.30 - Johnson: G7 zal 1 miljard vaccins leveren aan de wereld

De Britse premier Boris Johnson verwacht dat de zeven grote industrielanden die dit weekend in zijn land zijn bijeenkomen voor een G7-top zeker 1 miljard vaccins beschikbaar zullen stellen aan minder welvarende landen. De Britten dragen daar zelf met zo’n 100 miljoen doses aan bij en de Verenigde Staten kondigden donderdag al aan 500 miljoen coronavaccins te gaan kopen en doneren.

„Door het succes van de Britse vaccinatiecampagne zijn we nu in de gelegenheid om een deel van ons overschot te delen met hen die het nodig hebben”, aldus Johnson. „Door dit te doen zetten we een grote stap in het voorgoed verslaan van de pandemie.” De Britse premier spreekt in een verklaring de hoop uit dat ook andere G7-landen eenzelfde toezegging doen en verwacht dat de wereldleiders gaan aankondigen om „ten minste 1 miljard doses vaccins tegen het coronavirus aan de wereld te leveren.”

Van de 100 miljoen Britse doses zullen 5 miljoen vaccins voor het einde van september zijn gedoneerd. De overige 95 miljoen zal voor een groot deel in 2022 volgen. Ongeveer 80 procent van de vaccins gaat naar het internationale programma Covax, dat moet zorgen voor een wereldwijde verdeling van de coronavaccins.

Vrijdag begint in Carbis Bay in Cornwall de top van de G7. Daar nemen de leiders van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan en de Europese Unie aan deel. Naast de toezegging van de Verenigde Staten van 500 miljoen doses, hebben ook de EU-landen in mei besloten 100 miljoen doses tegen het einde van het jaar te doneren. Zowel Frankrijk als Duitsland leveren daarvan 30 miljoen vaccins.

06.20 - Twee coronagevallen op Amerikaans cruiseschip op Curaçao

Het is weer een van de eerste grote cruises voor Amerikanen sinds de uitbraak van de coronapandemie wereldwijd alle cruiseschepen stillegde. Toch verloopt voor twee passagiers het reisje dat zaterdag begon op Sint Maarten minder onbezorgd dan gehoopt. Zij testten donderdag namelijk positief op het coronavirus, terwijl iedereen aan boord - zowel de 650 bemanningsleden als de 600 gasten - volledig gevaccineerd is. Het schip ligt momenteel aangemeerd op Curaçao.

De twee passagiers delen een kamer van de Celebrity Millennium, meldt de Amerikaanse cruisemaatschappij Royal Caribbean in een verklaring. Het tweetal moet voorlopig aan boord in quarantaine blijven. De testen werden afgenomen omdat komende zaterdag de cruise weer bij Sint Maarten eindigt. Het tweetal is volgens Royal Caribbean verder niet ziek.

De Celebrity Millennium is het eerste cruiseschip dat Curaçao weer aandoet sinds het begin van de coronapandemie. Eerder deze week meerde het al aan op Aruba.

Door de reisbeperkingen kwamen ruim een jaar geleden alle cruisereizen te vervallen en nog steeds liggen vrijwel alle schepen voor pleziervaarten voor anker. Door het coronavirus liep de cruisebranche ook reputatieschade op. Op het schip de Diamond Princess greep het virus in februari 2020 snel om zich heen en zaten opvarenden wekenlang vast op het schip.