Droogtemonitor: neerslagtekort nog altijd op recordhoogte

Een akkerbouwer in Overijssel bekijkt zijn perceel met verdroogd gras. Ⓒ ANP

Rotterdam - Ondanks de regen van afgelopen week ligt het neerslagtekort in Nederland nog altijd op recordhoogte. Dat blijkt uit de nieuwste Droogtemonitor, die door de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) tweewekelijks opgesteld wordt. Wel wordt de koers van het recordjaar 1976 naar verwachting binnen een week losgelaten. We komen dan meer in de buurt van de nummer 2, het jaar 2018.