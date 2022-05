Piepjonge ’joyrider’ in Utrecht botst in alle vroegte op twee geparkeerde auto’s

De jongen (4) stapte in alle vroegte in de auto van zijn moeder, wist de wagen in beweging te krijgen en botste vervolgens tegen twee geparkeerde auto’s, meldt de politie in de Domstad in een bericht op Instagram.

Na het ongeval werd de jongen volgens de politie opgemerkt door een omstander. Hij liep op zijn blote voeten en in z’n pyjama en werd in een auto gezet om op te warmen. De omstander belde 112, waarna agenten ’aan het einde van de nachtdienst’ in actie kwamen.

De jongen werd onderzocht en kreeg op het bureau een troostbeertje en warme chocolademelk. „Van de ouders ontbrak op dat moment nog elk spoor”, aldus de politie. Niet veel later kreeg de politie een melding van geramde, geparkeerde auto’s in Overvecht. „De tenaamgestelde van het voertuig bleek de moeder van het kindje te zijn, waarop wij contact met haar hebben gelegd”, aldus de politie. „Zij vertelde dat haar kind heel ondernemend is. Via de telefoon sprak zij met het kind en vervolgens zagen wij dat hij met zijn handen een botsing gebaarde en een stuurbeweging maakte. Hierdoor kregen wij het vermoeden dat het kind mogelijk gereden zou kunnen hebben. Samen met de moeder en het kind zijn we vervolgens naar het voertuig gelopen.”

Om te controleren of het kind daadwerkelijk de auto heeft kunnen besturen, vraagt de politie of het kind een demonstratie kan geven. „Het kind maakte met de sleutel de auto open en stopte de sleutel in het contact. Hij startte de auto, ging met zijn linker voet naar de koppeling en trapte het gas in.”

Volgens de poltie heeft het kind de autosleutel bemachtigd toen de vader in alle vroegte naar zijn werk ging. „Gelukkig is het avontuur van deze mini-coureur met een sisser afgelopen.”