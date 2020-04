Oktoberfest voor het eerst sinds 1948 geschrapt

Duitse media hadden maandag al gemeld dat het besluit er aan zat te komen. Het is voor het eerst sinds 1948 dat het feest met zijn miljoenen bezoekers niet plaatsvindt. Het is ook bij veel toeristen, onder wie Nederlanders, geliefd. München spreekt graag over het grootste volksfeest ter wereld.

Premier Söder uitte zich herhaaldelijk zeer sceptisch over het doorgaan van het feest, dat twee weken duurt en dit jaar op 19 september zou moeten beginnen. Sinds het eerste Oktoberfest in 1810 waren er een paar afgelastingen: wegens oorlogen en twee keer door een cholera-epidemie.

Ongeveer 6 miljoen bezoekers van over de hele wereld werden op het bierfeest verwacht. Maar in deze coronatijd zou het risico op besmettingen op het volksfestival met zijn vele biertenten te groot zijn, aldus Reiter.

De annulering is een grote klap voor de economie. Het feest van 2019 had volgens de stad een economische waarde van circa 1,23 miljard euro.