Gamers troeven Max af richting Zandvoort

Codemasters, uitgever van de Formule1-game F1 2020, heeft namelijk beelden vrijgegeven van de digitale versie. De uitgever koos er - heel toepasselijk - voor om het circuit te tonen vanuit de cockpit van Max Verstappens nieuwe RB16.

In de video rijdt de Nederlandse topatleet zijn rondjes over een leeg circuit. Langs de kant zit opvallend genoeg wel veel publiek. Andere details heeft de uitgever wél op orde. Zo is de cockpit zelfs vanbinnen bestickerd met het officiële deelnamecertificaat van Verstappen.

Sneller dan Verstappen

Wie op zijn spelcomputer over het circuit wil racen, moet nog even geduld hebben. De game verschijnt op 10 juli. In de Benelux sieren Verstappen en zijn Ferrari-collega Charles Leclerq de cover. Hoe dan ook zullen gamers eerder op Zandvoort rijden dan de coureurs zelf.

Tot 1 september is de race vanwege de Nederlandse coronamaatregelen überhaupt onmogelijk. De FIA, de organisator van de Formule 1, doet er alles aan om dit jaar toch te gaan rijden. In een alternatieve wedstrijdkalender die uitlekte via het Duitse Bild, is de Nederlandse kustplaats echter niet te vinden.