Minister Van Ark wil onderzoek naar veiligheid paracetamol

NRC en Zembla berichtten donderdag dat de grootste producent ter wereld paracetamol verkoopt die vervuild is met de kankerverwekkende stof. Volgens het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) staat de veiligheid van paracetamol niet ter discussie. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd liet daarop weten geen noodzaak te zien om actie te ondernemen.

Van Ark zegt te begrijpen dat er zorgen zijn over de veiligheid van paracetamol. „Ik heb ook gelezen en ook gezien om welke merken het ging. Ik heb net als wel meer Nederlanders even in het kastje gekeken waar mijn merk vandaan komt. Dat mensen hier zorgen over hebben begrijp ik hartstikke goed en het is niet voor niks dat er hele strenge regels zijn waar medicijnen aan moeten voldoen. Die zijn ook voor paracetamol heel streng. De berichten die ik nu heb gekregen is dat we onder de normen blijven. De inspectie gaat toch onderzoeken of deze signalen rechtvaardig zijn. Mensen moeten er van kunnen uitgaan dat medicijnen veilig zijn.”