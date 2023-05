Premium Het beste van De Telegraaf

Mensen op de vlucht voor oorlog in eigen land Chaos in Caïro: ambassade kan stroom Soedanese vluchtelingen niet aan

Door Ruud Elmendorp

Het is druk met mensen en auto’s op de Ahmed Al Shatouri-straat in Caïro, waar de ambassade van Soedan is gevestigd. Ⓒ De Telegraaf

Caïro - Het is druk met mensen en auto’s op de Ahmed Al Shatouri-straat in de lommerrijke wijk Dokki in de Egyptische hoofdstad Caïro. De ambassade van Soedan is hier gevestigd. Binnen staan lange rijen Soedanezen die luidkeels door elkaar roepen en – zo te horen – niet krijgen waarvoor ze zijn gekomen.