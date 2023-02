Nieuwe doelen stikstofaanpak gelekt: boeren moeten 41 procent minder uitstoten

Daarnaast bespreekt het kabinet een eerste aanzet voor de regeling die gemaakt is om piekbelasters uit te kopen, te verplaatsen of te laten krimpen. Zo’n 3000 boeren en bedrijven kunnen vanaf april via een digitale tool bekijken of zij voldoen aan de criteria van ’piekbelaster’.

Mochten zij gebruik willen maken van de door stikstofminister Van der Wal omschreven ’woest aantrekkelijke regeling’, dan dienen zij hun uitstoot met 85 tot 100 procent te reduceren. Dit gebeurt vooralsnog op basis van vrijwilligheid. „Afhankelijk van de respons en afhankelijk van de staat van de natuur houdt het kabinet wel een dwingend instrumentarium achter de hand”, zo zeggen bronnen. Omdat de regeling nog niet definitief is goedgekeurd door Brussel, kan de digitale tool nog niet meteen worden gebruikt.

Verdeling van 25 miljard euro

Aanvankelijk was het het plan om vrijdag al met een provinciale verdeling te komen van de 25 miljard euro die het kabinet heeft uitgetrokken voor de stikstofaanpak. Dat plan is op de lange baan geschoven. „Ongetwijfeld spelen hier de Provinciale Statenverkiezingen een rol”, zegt een ingewijde. Daarnaast is de verwachting dat in april een tweede regeling wordt geopend voor niet-piekbelasters die hun bedrijf willen verplaatsen of innoveren.

In het coalitieakkoord is afgesproken dat de doelstellingen voor stikstofreductie en natuurverbetering in 2030 gehaald moeten worden. Vrijdag komt het kabinet naar verwachting met de stikstofwet die dat moet regelen. Er worden ’achterdeurtjes’ ingebouwd: in 2025 en 2028 zijn er wettelijk vastgelegde ’ijkmomenten’. Dat tijdspad werd geadviseerd door stikstofbemiddelaar Johan Remkes, nadat CDA-leider Wopke Hoekstra al had gezegd dat 2030 ’niet heilig’ mag zijn.

Het kabinet wil dat alle sectoren een ’evenredige stikstofbijdrage’ leveren aan het oplossen van het stikstofprobleem. Boeren, industrie en de mobiliteitssector moeten samen 50 procent minder stikstof uitstoten.

Aanvullend pakket

Volgens Haagse bronnen heeft de agrarische sector tussen 1990 en 2019 de ammoniakuitstoot al met 67 procent verlaagd. De mobiliteitssector stootte in dezelfde periode 55 procent minder stikstofoxiden uit en de industrie blies 67 procent minder stikstof de lucht in.

„Voor de industrie en mobiliteit zal er geen aanvullend pakket worden opgesteld, omdat de sector al aan de lat staat met klimaatmaatregelen en via die weg al de nodige verdere reductie zal bereiken”, aldus een ingewijde. „Voor de landbouw komen er dus wel specifieke maatregelen, al moeten agrariërs nog tot april wachten voor zij definitieve duidelijkheid krijgen.”

Gemengde gevoelens

Bart Kemp van Agractie vindt het vreemd dat alleen landbouw te maken krijgt met specifieke maatregelen. „Daar heb ik gemengde gevoelens bij. Zeker omdat er steeds is gesproken over evenredige bijdrages.” Dat de stikstofplannen nu weer worden uitgesteld, vindt hij minder erg. „Ik heb liever dat het gedegen gebeurt dan dat er half werk wordt geleverd. Wat ik ook met minister Van der Wal heb besproken, is dat het belangrijk is dat er niet alleen een goede vrijwillige opkoopregeling komt, maar dat daar ook de mogelijkheid wordt geboden om te innoveren, verplaatsen of omschakelen. En dat alle varianten even aantrekkelijk zijn. Als dat nog niet klaar is, moet je het niet naar buiten brengen.”

LTO woordvoerder Bjorn van den Boom vindt het vervelend dat er gelekt is. „Het stikstofbeleid is zo gevoelig, dat lekken moet stoppen.” Hij benadrukt dat de brief pas vrijdag komt, en dat het dus nog alle kanten uit kan. „Wij gaan niet vooruit lopen op dit nieuws, maar wij hechten, net als de kamermeerderheid, aan een eerlijke verdeling van de inspanningen om stikstof te reduceren.” Van den Boom noemt het positief dat het lijkt alsof er niet meer alleen naar stoppen wordt gekeken, maar ook innovatie een gelijkwaardige plaats krijgt.