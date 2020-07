Excuses senator Forum die Kaag ’medeplichtig aan moord’ achtte

Twee Palestijnse medewerkers van de boerenhulporganisatie worden verdacht van een bomaanslag in augustus vorig jaar, waarbij een dode viel. De verdachten zijn lid van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP), dat op de EU-lijst van terroristische organisaties staat. Na hun arrestatie heeft de UAWC Nederland op de hoogte gesteld en beide verdachten ontslagen. Een deel van hun salaris werd betaald met Nederlands geld. Die subsidie, in totaal zeker elf miljoen euro, is recent opgeschort, liet Kaag de Tweede Kamer eerder deze week weten.

„Gewoon #medeplichtigaanmoord. Opstappen van Sigrid Kaag zou enig gewetensvolle stap zijn”, schreef Van Pareren hierover op Twitter. „Naast nederige excuses aan Israël en familie moordslachtoffer.” Ook schreef hij: „D66 bewust #medeplichtigaanmoord.” De tweets zijn inmiddels verwijderd. „Door mijn levensgeschiedenis zeer betrokken bij het leed en de hindernissen van het Joodse volk, is het mij soms teveel”, laat hij nadien op het platform weten.

Door het stof

Later schreef Van Pareren op Twitter: „Ik wil beginnen met mijn oprechte excuses aan te bieden naar Sigrid Kaag en D66 en alle anderen die ik gekwetst heb met mijn absurde reactie op de melding dat NL belastinggelden bij een van terrorisme en moord verdachte organisatie terecht kwamen.” Verder dankt Van Pareren, die namens FVD ook in de Provinciale Staten van Zuid-Holland zit, critici die hem „terecht wezen op andere normale middelen van in gesprek gaan.”

De Israëlische organisatie die onderzoek deed naar de geldstromen meldt vorig jaar al het ministerie te hebben ingelicht. De NGO Monitor kreeg echter geen gehoor, zegt een woordvoerder uit Jeruzalem tegen De Telegraaf. Toch zijn ze opgelucht dat de kwestie nu opgehelderd is, al gaat het volgens Daniel Laufer veel vaker mis met geld dat naar de Palestijnen wordt overgeboekt. „We hopen dat deze beslissing gevolgd zal worden met serieuze sancties en een verzoek om teruggave van Nederlandse fondsen, evenals het installeren van waarborgen om toekomstig misbruik van overheidsgeld te voorkomen”, laat hij weten.

Geen commentaar

Kaag is minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, maar ook de enige serieuze kandidaat voor het lijsttrekkerschap van haar partij D66. „Minister Kaag heeft kennisgenomen van de tweets en heeft geen aanvullende opmerkingen”, laat een woordvoerder van de bewindsvrouw weten.

